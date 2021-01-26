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"معهد الاستشارات بجامعة شقراء" يعقد اللقاء التعريفي الثاني للخدمات

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"معهد الاستشارات بجامعة شقراء" يعقد اللقاء التعريفي الثاني للخدمات "معهد الاستشارات بجامعة شقراء" يعقد اللقاء التعريفي الثاني للخدمات
لمد جسور التعاون مع كليات الجامعة والإجابة على الاستفسارات

عقد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة شقراء، اللقاء التعريفي والتسويقي الثاني لخدمات المعهد "عن بُعد"، مستهدفًا مد جسور التعاون البنّاء بين المعهد وكليات الجامعة ممثلة بأعضاء هيئة التدريس.

بدأ اللقاء بعرض مفصل من قِبَل وكيلة المعهد للتطوير والجودة الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز العوهلي؛ حيث تحدثت خلال كلمتها، عن المعهد وأهدافه، مبرزةً الرؤية والرسالة والغاية من إنشاء المعهد.

وتخلل اللقاء كلمةٌ لوكيل المعهد الدكتور فهد الرويلي، تَحَدّث خلالها عن كيفية إجراءات الخدمات الاستشارية، وكيفية إرسال السير الذاتية لمنسوبي الجامعة عبر موقع المعهد.

واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش وطرح الاستفسارات من جميع الحضور والمشاركين، حول المعهد والخدمات التي يقدمها، وآلية التواصل مع المعهد.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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