دورة تدريبية للحفاظ على البيئة في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

تنظم مبادرة "Yalla volunteer" دورة تدريبية بأسوان، لاختيار فريق من الشباب المتطوعين في الأنشطة المجتمعية الخاصة بالحفاظ على البيئة ونشر الوعي بالقضايا "الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيري والإنساني"، في الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وقال محمد الخشاب مؤسس المبادرة، إن "يلا تطوع" مبادرة شبابية لنشر ثقافة التطوع ودعم الأنشطة التطوعية، وتضم 800 شاب على مستوى الجمهورية، وجرى اختيار أسوان لتنفيذ أنشطة المبادرة لما تتميز به من طبيعة خلابة، وتنوع ثقافي للسكان خاصة النوبيين.

وأضافت سارة بيصر المدير التنفيذي لمبادرة يلا تطوع، أنه يجري تدريب أطفال الجزر النيلية فى تنقار وهيسا، وتنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية، الهادفة لتنمية مَهاراتهم، وكذا تعليم الأطفال فنون طي الورق "الأوريجامي" ةتدريب وتأهيل فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، على آليات التطوع، والمشاركة المجتمعية، بـ مقر الاتحاد النوبي العام.