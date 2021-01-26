"ماتوا مخنوقين بالدخان".. المعاينة الأولية لمصرع 5 من أسرة واحدة بالمرج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الصاوي:

كشفت التحريات الأولية لحريق شقة سكنية بمنطقة المرج -راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة-، أن ماسًا بأحد الأجهزة الكهربائية هو السبب وراء اشتعال الحريق.

وأضافت التحريات، أن الجيران اكتشفوا تصاعد كثيف للدخان من إحدى الشقق المجاورة، وعلى الفور أبلغوا قوات الأمن والحماية المدنية.

أشارت التحريات إلى أن الضحايا توفوا مختنقين بسبب تصاعد الدخان.

وأكد مصدر أمني، أنه تم إنقاذ طفلة وحيدة من داخل الشقة المحترقة بمنطقة المرج.

وشهدت منطقة المرج واقعة مأساوية بوفاة أب وأم و٣ أطفال مصرعهم، وذلك إثر حريق نشب داخل شقتهم.

ونجح رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين من المعاينة ٥ أشخاص، وتم نقل الجثث لأحد المستشفيات وجار عمليات التبريد.