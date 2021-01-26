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رحلة سقوط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه بمجال العقارات في جنوب سيناء

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رحلة سقوط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه بمجال العقارات في جنوب سيناء رحلة سقوط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه بمجال العقارات في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:03 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط عصابة لتجارة المخدرات، تم ضبطها بمحافظة جنوب سيناء غسلت نحو 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد الممنوعة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه تقريبا. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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