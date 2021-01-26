نجيب ساويرس ينتقد السياسيين اللبنانيين: يتصارعون رغم انهيار بيروت

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس- السياسيين اللبنانيين؛ لتصارعهم لاعتلاء المناصب تاركين بلادهم تنهار اقتصاديًا، لتلجأ بيروت لمد يدها في النهاية إلى تلقي المعونات الأوروبية.

وكتب ساويرس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "بينما يعاني لبنان من انهيار اقتصادي وتفشي وباء الكورونا ما زال الحرس القديم والسياسيون يتصارعون على المناصب والنفوذ معطلين تشكيل الحكومة وهو الشرط الدولي لتلقي المعونات الدولية من صندوق النقد والسوق الأوروبية اللازمة للخروج من الأزمة".

كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن الخلاف السياسي القائم حاليا الذي يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة لا يتعلق بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان، وإنما يتمحور حول صراع المحاصصة الوزارية.

ويسود التعقيد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق فيما بينها، ولا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليها كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.​