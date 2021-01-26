جدل على تويتر بعد إعلان مذيع كويتي تركه الإسلام على الهواء

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

في خطوة أثارت صدمة وجدل كبيرين بين رواد التواصل الاجتماعي، لا سيّما المُغرّدون الكويتيون عبر تويتر، أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن في مقطع فيديو على الهواء مباشرة، تركه الإسلام واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع الفيديو الذي راج كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، وهو يرتدي صليبًا، مُرفقًا إيّاه بعبارة: "تصلّبت.. عرفت ما هو الرب.. فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وردّد المؤمن، وهو حفيد أحد مؤسسي إذاعة الكويت (حمد المؤمن)، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفّا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم". ولم يُفصِح المُذيع عن الاسم المُتوقع أن يختاره لنفسه بما يتناسب مع دينه الجديد.

وتحت هاشتاج #محمد_المؤمن، أبدى مُغرّدون ردود فعل تباينت بين الهجوم على المذيع، والتعاطف معه من قِبل بعض أصدقائه المُقرّبين وزملائه الذين أشادوا به وبأخلاقه، وإن كانوا أشاروا إلى "تغيّر واضح" بدا عليه في الآونة الأخيرة.

فكتبت الإعلامية ريما البغدادي: "زاملته في قناة اليوم.. شابًا خلوقًا، محبًا للعمل، مجتهدًا، وطموحًا. ما يمر به له دلالة أنه تحت ضغط نفسي ما.. ادعوا له بدلاً من مهاجمته".

ووصفه مُغرّد ثانٍ بأنه "خلوق ومحترم"، مُضيفًا: "لا أحد يعلم شنو الضرووف (ما هي الظروف) اللي يمر فيها.. فعليكم بالدعاء....".

وكتبت ثالثة: "الدين حالة روحانية أساسية أيًا كان دينك أو معتقدك.. ومن وجهة نظري يتحتم علينا أن نتعمق بهذه التجربة والاطلاع على ديننا حتى نفهم معتقدنا ومعتقداتهم وتقبل الاختلاف".

وأشارت إلى أن "تغيير الدين قرار صعب. وأتمنى أن يكون الأخ (المؤمن) قد فهم الإسلام الذي تركه وفهم المسيحية التي اعتنقها.. الله يهديه".

ويمتلك المؤمن (38 عامًا) خبرة إعلامية تصل إلى 15 عامًا، منذ بدأت مسيرته في الإعلام مطلع عام 2005. وعُرف عنه حضوره المُميز وامتلاكه "كاريزما" عالية ولغة جسد رائعة، مكّنته من إتقان مهارة التقديم والإلقاء في جميع برامجه.

قدّم برامج عدة في قناة "الرأي" الكويتية، إلى جانب العديد من البرامج الجريئة في قناة "إيه تي في"، بما في ذلك برنامج "نقطة خلاف"، بحسب تقارير محلية.

في المقابل، هاجمه مُغرّدون آخرون عزوا سبب إقدامه على تلك الخطوة إلى اضطرابات نفسية. فغرّد آخر: "لا يوجد مبرر لأي مسلم يغير دينه ولكن أرى بما لا يدع مجالًا للشك أنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش حالة من الارتباك والشتات...".



وسخر منه الصحفي الكويتي حزام الشريكة: "أصلًا هذا بس اللي كان ناقصك، وتبينا نناديك الحين محمد ولا عيسى ولا يسوع؟".

فيما استنكر فريق ثالث الهجوم على المذيع الكويتي المُرتد، باعتبار أنها ليست سابقة.

فتساءل مُغرّد: "ليش (لماذا) كل هالضجة والهالة الإعلامية، يعني أول واحد يرتد عن الإسلام؟".

وكتب آخر: "أنا ما همني انه ارتد أو ألحد لأنه هالشي بينه وبين ربه.... لا أحد يلومه!".