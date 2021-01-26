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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الهمامية

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الهمامية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الهمامية

مصراوي Masrawy

11:30 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بقرية الهمامية بالبداري، للوقوف على معدلات التنفيذ بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

وتفقد المحافظ، وحدة طب الأسرة قرية الهمامية والتي جرى تنفيذها على مساحة 1503 أمتار، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و705 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على نهو الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة عزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية، وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ للمشروع مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية والقياسية وجودة الأعمال في التنفيذ ونهو المشروع وفقًا للخطة الزمنية.

وقال محافظ أسيوط إنه يجرى إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

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