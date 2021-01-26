وزير الكهرباء يكشف لمصراوي عن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المنتجة حتى 2020

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر، بلغ 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الإعلان عنها بنهاية 2021؛ ليصبح إجمالي نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة 20% من الحمل الأقصى، والتي كان من المستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2022.

وأضاف شاكر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن شركات التوزيع تقوم بتوقيع عقود شراء الطاقة من أصحاب تلك المحطات وفقًا للتعريفة التي أقرها مجلس الوزراء لأمد طويل.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالي التعاقدات التي أبرمتها شركات توزيع الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى المنازل، بلغ 159 محطة، بقدرة إجمالية 10070 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء 616 محطة بإجمالي قدرات يبلغ 33846 كيلووات.

وكشف شاكر عن أنه من المنتظر تنفيذ أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة ساحل البحر الأحمر بالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، بالتعاون مع ألمانيا قريبًا، وبتكلفة تصل إلى أكثر من 40 مليون دولار رغم الأزمة العالمية وجائحة كورونا وتوقف العمل في معظم المشروعات على مستوى دول العالم.

وتبلغ قدرات مشروعات الطاقة الشمسية الجاري تنفيذها نحو ألف ميجاوات، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار، تُقام بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان تحت التطوير، ومعظمها للقطاع الخاص باستثناء مشروع 50 ميجا، تمتلكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة الزعفرانة؛ حيث سيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالي إضافة إلى مشروعات الخلايا الشمسية أيضًا سيتم دخولها على الشبكة هذا العام.