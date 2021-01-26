عثروا على جثته في جوال.. الصدفة تكشف لغز اختفاء شاب في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

شكلت أجهزة الأمن بالقليوبية فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، لكشف غموض العثور على جثة شاب ملفوفة في جوال، وذلك بعد العثور عليها مصادفة خلال البحث عن جثمان غريق بترعة الإسماعيلية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المعثور على جثته يدعى محمد مجدي 22 عامًا، يتيم الأبوين، مقيم عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة، وكان قد اختفى منذ 45 يومًا، ولم يتوصل أحد لمصيره، وأنه أثناء البحث عن ضحية حادث منقولات العفش بكوبري الزوامل بالشرقية، والذي راح ضحيته شاب، عثرت قوات الإنقاذ النهري على جوال بداخله جثة تبين أنها للشاب محمد مجدي بدون أي ملامح، وعندما جرى نشر ملابسه على "فيسبوك" تعرف عليه أصدقائه وجرى تسليم الجثة لأحد أفراد عائلته.

فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد وقت وسبب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.