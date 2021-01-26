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السودان يؤكد على "استراتيجية العلاقات" مع إثيوبيا

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السودان يؤكد على "استراتيجية العلاقات" مع إثيوبيا السودان يؤكد على "استراتيجية العلاقات" مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

11:44 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، على استراتيجية العلاقات السودانية الاثيوبية، وعلى رغبة بلاده في عدم الدخول في أي إجراءات قد تؤثر على مسار العلاقات بين الدولتين.

وقال التعايشي في تصريح صحفي، قبيل بدء جولة ستشمل جمهوريتي جنوب إفريقيا وكينيا، إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا ترتكز على المحافظة على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، حسبما أوردت قناة " اليوم" .

وأوضح أن "انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود هو انتشار طبيعي، وأن الخيار السلمي هو الأمثل للسودان للحفاظ على علاقاته مع إثيوبيا واستقرار المنطقة".

يأتي ذلك فيما تشهد المناطق الحدودية بين البلدين توترا عسكريا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، وهاجم الجيش السوداني مواقع إثيوبية في الأيام الأخيرة ردا على قصف القوات الإثيوبية منطقة سودانية.

وقبل يومين، تصدّى الجيش السوداني لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أبوطيور، دون تسجيل إصابات أو خسائر.

وكان الجيش السوداني أعاد منذ نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، بعد أن استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

واستعاد الجيش السوداني سيطرته على منطقتي "خور شد" و"قلع البان" المحيطة بجبل أبوطيور، والواقعتين داخل الأراضي السودانية بعمق 7 كيلو متر من جبل أبوطيور.

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