أخبار عاجلة

​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

Print
"الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية "الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية
دعا مركز التنافسية لتطوير حوكمة لنشر البيانات المتصلة بالاستثمار

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، الوزارة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة؛ بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

وقال "الشورى": على وزارة الطاقة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية؛ لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

وأضاف: على وزارة الطاقة تشجيعُ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، طالَبَ الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي المركزَ الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز، بتطوير حوكمة مُلزِمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

وقال المجلس: على المركز الوطني للتنافسية تطويرُ آليات اتصال فعالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.

وطالَبَ "الشورى" بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة؛ لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

شبكة عيون الإخبارية