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"جوازات مكة" تُنهي تركيب جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" بتربة

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"جوازات مكة" تُنهي تركيب جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" بتربة "جوازات مكة" تُنهي تركيب جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" بتربة
يسهِّل على المستفيدين الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويُسر ذاتيًّا

أنهت جوازات منطقة مكة المكرمة، تركيب جهاز تفعيل نظام البصمة "أبشر" في فرعها بمحافظة تربة، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

ويسهِّل جهاز الخدمة الذاتية على المستفيدين، الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر، وتسجيل المستفيدين الجدد في الخدمة ومن ثم التفعيل من خلال البصمة ورقم الجوال المدون في الأحوال المدنية.

وشددت "الجوازات" على المراجعين ضرورة الالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس "كورونا"، بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وفرض مسافات التباعد الاجتماعي.

وعبّر عدد من المواطنين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمدير عام الجوازات، ولجوازات منطقة مكة المكرمة، ولفرع الجوازات بمحافظة تربة على توفير هذه الخدمة الذاتية، والتي تسهم في التسهيل على المستفيدين بالحصول على الخدمة إلكترونيًّا وتفعيلها آليًّا في وقت قياسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية