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"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي.. فعاليات منوعة

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"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي.. فعاليات منوعة "تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي.. فعاليات منوعة

شاركت إدارة تعليم سراة عبيدة العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل كوفيد-19".

وتسعى إدارة تعليم سراة عبيدة، إلى توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار؛ وبما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، ضمن استراتيجية وزارة التعليم للاستثمار في المواهب؛ تلبيةً لمتطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء، وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن نحو التحول إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن التعليم يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مضيفًا أن إدارة التعليم نفّذت عددًا من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة، مع تخصيص خمس دقائق مع بداية اليوم الدراسي؛ ليتحدث المعلمون والمعلمات عن هذا اليوم العالمي للتعليم وجهود الدولة لإنجاح عملية التعليم عن بُعد وتسليط الضوء على التعليم ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بتحسين نواتج التعلم ومخرجات العملية التعليمية.

ولفت العلكمي، إلى حرص قيادات وزارة التعليم على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة، واستثمار الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم لخدمة الأجيال القادمة؛ بما يحقق رؤية الوطن الطموحة 2030م.

إدارة تعليم سراة عبيدة اليوم العالمي للتعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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