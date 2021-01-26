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"خبير أوبئة" يقيّم خطورة لقاح "كورونا" على مَن لم تظهر عليهم أعراض

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"خبير أوبئة" يقيّم خطورة لقاح "كورونا" على مَن لم تظهر عليهم أعراض "خبير أوبئة" يقيّم خطورة لقاح "كورونا" على مَن لم تظهر عليهم أعراض
"توتوليان" حدّد الحالات التي لا يجب معها أخذ اللقاح: سيكون غير مجدٍ

قيّم مدير معهد باستور لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ الأكاديمي أريج توتوليان؛ خطر تطعيم مرضى "كوفيد-19" الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض.

ويؤكّد الأكاديمي في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، أن اللقاح لن يضر بهذه الفئة من الناس.. وقال موضحاً، "إذا كان هناك اتصال بالفيروس ولكن لم يظهر أيُّ أعراضٍ للمرض، فهذا يعني أن الفيروس لم يتكاثر في مسالك الجهاز التنفسي. لذلك لا خوف من هذا الوضع".

وأضاف توتوليان؛ يجب الامتناع عن التطعيم إذا ظهرت علامات الإصابة بالالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وارتفاع درجة حرارة الجسم 37 - 38 درجة مئوية.

وحذّر من أنه "عند فقدان حاسة الشم، يجب تأجيل التطعيم، حتى إذا لم تظهر علامات المرض الأخرى.. لأنه على خلفية العدوى النشطة، يصبح التطعيم غير مجدٍ وضاراً".

ونصح الأكاديمي بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تلقي اللقاح.أريج توتوليان لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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