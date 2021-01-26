محافظ الغربية يفتتح مسجد و ٣ محطات للصرف الصحي بقطور- صور

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، ٣ محطات للصرف الصحي ومسجد بقطور، بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عبدالسلام بركات رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.

وجرى افتتاح محطة رفع عزبة الفار بقطور بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه، وتخدم ٤٠٠٠ مواطن، ومحطة الرفع بقرية العياري والتي تخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى "منشأة العياري - بطاح و مجهاد- كفر العرب- ناشد سمعان- عزبة رشدي" بتكلفة إجمالية ٦٣ مليون و ٦٨٠ ألف جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع كفر أحمد شلبي بقطور والتي تخدم ١١١٢ مواطنًا،

واختتم رحمي الجولة بافتتاح مسجد الصفا بقرية صرد والذي جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية بإجمالي تكلفة ٦ ملايين جنيه.