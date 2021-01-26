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الشيوخ الأمريكي يتسلم قرار مجلس النواب بمحاكمة

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الشيوخ الأمريكي يتسلم قرار مجلس النواب بمحاكمة ترامب الشيوخ الأمريكي يتسلم قرار مجلس النواب بمحاكمة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

ذكرت قناة "الحرة " الأمريكية أن مجلس الشيوخ الأمريكي تسلم اليوم الثلاثاء، رسميا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق الرئيس السابق دونالد ؛ لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، موضحة أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ في الثامن من فبراير المقبل .

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت أنها بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضائيا مع مجلس الشيوخ، بعد أحداث اقتحام الكابيتول (مقر الكونجرس).

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