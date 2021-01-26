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صحف الإمارات ترصد تهديدات الحوثيين لأمن المنطقة

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صحف الإمارات ترصد تهديدات الحوثيين لأمن المنطقة صحف الإمارات ترصد تهديدات الحوثيين لأمن المنطقة

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

أبوظبي - أ ش أ

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ما تفعله مليشيا الحوثي من تهديداتها لأمن واستقرار المنطقة واستهدافها المناطق المدنية في المملكة العربية .

فقالت صحيفة (الخليج) تحت عنوان (خيارات الحوثي المدمرة) إن مليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب و ممارسة أفعال تضر الأمن العام وتهدد الدول في الوقت الذي يطالب فيه العالم بتقديم حسن نوايا، ومواقف تعزز فرص تحقيق السلام في اليمن، وزادت أفعالها في الأسابيع الأخيرة الهجمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها ضد المملكة العربية السعودية، معرّضة حياة المدنيين للخطر، مستخدمة في ذلك الصواريخ الباليستية، والطائرات بلا طيار المفخّخة، وتلغيم البحار، بهدف تعطيل حركة التجارة الدولية.

وأكدت الصحيفة أن تحقيق السلام المنشود لليمن لا يمر بكل تأكيد من بوابة الإرهاب، وانطلاقاً من هذه الحقيقة يقف العالم كله مع الاستقرار وضد التهديدات التي تتعرض لها السعودية، وهو ما يتجسد في المواقف المعلنة من كافة دول العالم، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي دانت سلوك الجماعة.

من جانبها، أكدت صحيفة (الوطن) تحت عنوان (إرهاب الحوثي يهدد المنطقة) أن نتائج صواريخ مليشيات الحوثي الإرهابية لا يقتصر على التهديد والاعتداء المتواصل من خلال محاولات استهداف المملكة العربية السعودية فقط، بل يتأكد منها كما بينت دولة الإمارات أنها تعكس خطر الانقلاب في اليمن على المنطقة برمتها.

وأشارت إلى أن محاولات استهداف المليشيات للسعودية فعل إجرامي قميء وفق جميع القوانين وهذا يستوجب موقفاً دولياً حازماً في مواجهة كافة محاولات تهديد المنطقة التي تعتبر الأهم في العالم، وتضاف إلى السجل المخزي لجرائم مليشيات الحوثي سواء في الداخل اليمني أو تجاه الجوار والملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر من أهم الممرات البحرية حول العالم.

وأضافت أن تهديد المملكة العربية السعودية بالصواريخ والتي تبين تورط إيران السافر فيها، يعكس مدى ما تتعرض له المنطقة من تهديد لأن كل استهداف للمملكة هو تعد على أمن المنطقة برمته لما يمثله أمن المملكة من أساس للاستقرار فيها، وبالتالي فإن العالم اليوم الذي يعي سبب الأزمة اليمنية عليه ان يتعامل معها بشكل مباشر عبر كل ما يحفظ أمن اليمن ويمنع من تحويله إلى قاعدة إيرانية تستهدف الجوار.

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مصراوي Masrawy

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