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الأمن القومي الروسي: الغرب يحتاج إلى نافالني لزعزعة استقرار البلاد

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الأمن القومي الروسي: الغرب يحتاج إلى نافالني لزعزعة استقرار البلاد الأمن القومي الروسي: الغرب يحتاج إلى نافالني لزعزعة استقرار البلاد

مصراوي Masrawy

11:19 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يحتاج إلى المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني؛ لزعزعة استقرار الوضع في .
وأضاف باتروشيف اليوم الثلاثاء -لصحيفة "أرجومنتي أي فاكتي" الروسية، تعليقا على التصريحات الأوكرانية بقطع العلاقات مع روسيا إذا لم يتم إطلاق سراح نافالني- "لقد أدلى الأشخاص، الذين يقودون أوكرانيا حاليا بهذه التصريحات على حساب مصالح شعوبهم، ووفقا لسلوكياتهم المستندة للخارج"، مضيفا " هذا ليس غريبا، فالغرب بحاجة إلى نافالني لزعزعة استقرار الوضع في روسيا وخلق الاضطرابات الاجتماعية".
وتابع باتروشيف:" نحن نرى ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الأمر، في مثال أوكرانيا، التي فقدت استقلالها عمليا"، مؤكدا أن "نافالني" قام بانتهاك القوانين الروسية مرارا وتكرارا، وتورط في عمليات احتيال على نطاق واسع، قائلا:" نافالني كمواطن روسي يجب محاسبة أنشطته غير القانونية وفقا للقانون".

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