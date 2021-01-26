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اتفاق سوداني إسرائيلي على تبادل فتح سفارات "بأقرب وقت"

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اتفاق سوداني إسرائيلي على تبادل فتح سفارات "بأقرب وقت" اتفاق سوداني إسرائيلي على تبادل فتح سفارات "بأقرب وقت"

مصراوي Masrawy

11:11 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حكومي سوداني، قوله إن اتفاقًا بين الخرطوم وتل أبيب على تبادل فتح سفارات سيُجرى "بأقرب وقت" خلال زيارة أجراها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم.

وأضاف المصدر- الذي لم تُسمه الأناضول- أن "الوزير الإسرائيلي، وصل الخرطوم مساء الإثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات".

ولفت إلى أن "زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات".

وتابع: "البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت".

كان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين بحث مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح برهان، في زيارته الأولى الخاطفة للسودان أمس الاثنين، مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وإمكان التعاون الاقتصادي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، التقى كوهين، ‎البرهان، ووزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم مجملا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبالتوازي، اجتمع مسؤولون في هيئات إسرائيلية مختلفة مع نظرائهم في الخرطوم. ومن بين القضايا التي طرحت على بساط البحث إمكانية ضم إسرائيل الى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. واتُفق على ان يزور وفد سوداني إسرائيل قريبًا.

وأعرب الوزير كوهين عن أمله في أن يؤدي تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسودان إلى اتفاقيات أخرى مع دول في المنطقة .

وبحسب وسائل عبرية، قال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة.

ولم يرد أي تعليق رسمي حتى الآن من الخرطوم.

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