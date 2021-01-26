الخطوط الجوية اليابانية تعلق خدماتها على 16 مسارا دوليا بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

طوكيو - أ ش أ

علقت شركة طيران (أول نيبون) اليابانية اليوم الثلاثاء، خدماتها على 16 مسارا دوليا اعتبارا من أواخر مارس المقبل؛ بسبب انخفاض معدلات الطلب على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الخدمات التي قررت الشركة إيقافها في الجدول الزمني الجديد في الفترة بين 28 مارس و30 أكتوبر تشمل الرحلات بين مطار هانيدا بطوكيو وموسكو، ومطار ناريتا شرق العاصمة اليابانية ونيويورك، وكذلك سان فرانسيسكو إلى جانب تقليل عدد الرحلات الجوية بين هانيدا وبانكوك إلى جانب مسارين آخرين، موضحة أنه من المرجح خفض حجم الخدمات إلى نصف خطة العام الماضي الأولية خلال الفترة نفسها.

وأفادت الشركة - التي علقت حتى الآن حوالي 80 % من رحلاتها الدولية من خطتها الأولية - بأنها ستحافظ على نهج مرن لعملياتها، مع الحفاظ على متابعة وثيقة لاتجاهات الطلب، ووضع الوباء، مشيرة إلى أنها ستخفض التكاليف بالتوجه إلى طائرات أصغر والتقاعد المبكر لطائرات بوينج 777 واستبدالها بطائرات بوينج 787 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يتماشى مع خطتها التي أعلنتها أكتوبر الماضي.