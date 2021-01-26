المؤبد لمقاول وصديقه اختطفا طفلًا وطلبا فدية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، اليوم الثلاثاء، مقاولًا وصديقه بالسجن المؤبد لكلٍ منهما؛ لاتهامهما في القضية رقم 4317 جنايات منشأة أبو عمر لسنة 2019، بالاشتراك مع آخرين في خطف طفل وطلب فدية مالية من أسرته.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوورد بلاغ من جد الطفل "محمد.ص.ع" 11 عامًا، مُقيم منشأة أبو عمر، يتهم فيه مجهولين بخطف حفيده وطلب فدية مالية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "عربي.م.م" 51 عامًا، مقاول، مُقيم بقنا، وصديقه "حسن.خ.ح" 46 عامًا، مُقيم بني عبيد بالدقهلية، وآخرين، وأنهم استدرجوا الطفل بزعم توصيله لمكان تواجد جده، وعصبوا عينيه وكبلوا يديه وقدميه، قبل أن يحملونه إلى سيارة أحدهم ويلوذون بالفرار.