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بحوزتهما هيروين وشادو.. تجديد حبس تاجري مخدرات بالقليوبية

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بحوزتهما هيروين وشادو.. تجديد حبس تاجري مخدرات بالقليوبية بحوزتهما هيروين وشادو.. تجديد حبس تاجري مخدرات بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
جدد قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين بشبين القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات، وضبطهما متلبسين بحيازة كيلو من مخدري الشادو والهيروين.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بالقبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والشادو.
تمكن المقدم محمد فتحي رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهمين وهما "م.ج.ع" 42 عامًا، عاطل، ومقيم عزبة الشقري دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 600 جرام، و 130 جنيهًا وهاتف محمول و"و.م.ن" 29 عامًا، عاطل، ومقيم كفر شبين دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام و 110 جنيهات وهاتف محمول.

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