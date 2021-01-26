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ضبط 12 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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ضبط 12 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة ضبط 12 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:09 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12188شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12032، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 156 لعدم سداد الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 501 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 159 قضية في مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 842 "أرجيلة".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

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