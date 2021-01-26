بينها افتتاح مركز عالمي لتدريب قوات حفظ السلام.. جهود الداخلية في عام

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الجهود الأمنية المبذولة على مدار عام 2020 لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتضحيات رجال الشرطة بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية.

ونجحت مباحث الكهرباء في تحصيل أكثر من 2.5 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة في تصالح لجرائم سرقة الكهرباء.

. فيما ضبط 11 ألف قضية مصنفات أبرزها 2.1 مليون كتب دراسية بدون تصريح ،505 ألف نسخة مطبوعات أدبية يدون تفويض من أصحابها.

من جانبها نفذت مباحث التموين حملات مكبرة بالاشتراك مع قطاع الامن العام والأجهزة المعنية حملات على الأسواق لضمان استقرار السلع وضبط السلع الغذائية المغشوشة ومرتكبى اختلاس الدعم.. وأسفرت عن ضبط 20 طن لتر مواد بترولية ، 1160 طن غاز ،294 ألف و282 أسطوانة بوتاجاز و24 الف طن أقماح مدعمه 32 ألف طن سلع غذائية مغشوشة بإجمالي 421 قضية تموينية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار خطة تدريب ورفع كفاءة المواقع الشرطية تم القيام بأعمال التطوير واستخدام التقنيات الحديثة في منظومة العمل فضلا عن القيام بفرق تدريبية لضباط وأفراد الشرطة على التعامل مع كافة السيناريوهات ومواجهة المخاطر الأمنية فضلا عن دورات تدريبية في إنقاذ الرهائن ومكافحة الارهاب وتفعيل منظومة العمل التخصصي في المواقع الشرطية.

كما أنشأت وزارة الداخلية، مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية لرصد التهديدات الأمنية وتحليل الأحداث والقضايا ودراسة الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد الأمنية، بمشاركة خبراء من كافة أطياف المجتمع لاقتراح خطط للمواجهة والتعامل.

وفي سياق آخر تحتل الدولة المصرية المركز الثالث في الأمم المتحدة في المشاركة بقوات حفظ السلام.. حيث جرى إنشاء المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة والذي يجرى افتتاحه الشهر الجاري لتأهيل الكوارد الأمنية المصرية والأجنبية للمشاركة في عمليات حفظ السلام والذي يعد الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي زود بالعديد من القاعات وميادين التدريب والمعدات الحديثة لتدريب والتأهيل.

كما تم الانتهاء من تطوير من 100 قسم شرطة وفقا لتموذجز موحد وبشكل عصري فضلا عن نقل بعض المواقع الشرطية إلى مناطق اقل كثافة سكانية لتحقيق السيولة المرورية وتيسير الإجراءات على المواطنين من بينها مبنى مديرية أمن الجيزة الذي يعد نقله توعية تكنولوجية لما يتضمنه من تجهيزات أمنية.

وحرصت الوزارة على إنشاء منصه الكترونية للحصول على الخدمات الشرطية الكترونيا تماشيا مع سياسة الدولة لتحول الرقمي.

ودشنت الوزارة منظومة إلكترونية متطورة لتلقي البلاغات لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية عبر شبكة معلومات مؤمنه فضلا عن تزويد سيارات الشرطة بأجهزة "جي بي اس" وخاصية تحديد الأماكن وترتبط بغرف عمليات النجدة لتكوين شبكة متكاملة.