غرامة وغلق.. تحذير عاجل للمطاعم والكافيتريات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

حذر عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة من التهاون في اتباع وتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال "المصري"، في بيان اليوم، إن الغرفة تلقت خطابًا من عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أكد فيه أن الوزارة لن تتوان عن تطبيق القانون في معاقبة المنشآت والمطاعم السياحية التي لا تلتزم بالقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في الاشتراطات الخاصة الصحية لاستئناف السياحة إلى مصر.

وأشار إلى أن قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، سيجري حملات تفتيشية سرية على المطاعم والكافتيريات والمنشآت الخاضعة للإشراف السياحي للتأكد من الالتزام بهذه القواعد.

وأضاف رئيس الغرفة، أن خطاب "العاصي" أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء قد أرسلت خطاباً إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، يؤكد فيه ضرورة تنفيذ المنشآت الفندقية والسياحية لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية، وقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، بتوقيع عقوبات على المنشآت التي تخالف الضوابط وتغريمها بمبلغ 4 آلاف جنيه، وإغلاقها لمدة 7 أيام حالة المخالفة الأولى وتتصاعد في تكرارها.

وأوضح المصري، أن الخطاب أكد أيضاً على أنه سيتم توقيع العقوبة الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيه على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بهذه المنشآت وما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء بشأن التصالح في هذه المخالفة.

وطالب المصري، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة التأكد من التزام منشآتها بكافة الضوابط والاشتراطات التي اعتمدها مجلس الوزراء المعروفة بـ"السلامة الصحية" الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيقها لهذه الشروط الخاصة سواء بأعداد المترددين والرواد، وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وشدد على أهمية الالتزام بنسبة التشغيل 50% سواء في طاقتها الاستيعابية أو العاملين بها، وعدم تشغيل كبار السن، مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة، وحظر تقديم الشيشة، والقيام بقياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد، ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة. ​