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توزيع إنذارات لسداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد

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توزيع إنذارات لسداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد توزيع إنذارات لسداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:26 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وزعت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، إنذارات، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بسرعة سداد إيجارات المساكن والإخطار بمواعيد الحجز الإداري لعدد من المواطنين بمنطقتي الوفاء وعمارات المطحن.

وجرى توزيع إنذارات ووضع ملصقات على أبواب الوحدات السكنية بالمنطقتين، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم الخاصة بإيجار المسكن، كما جرى تسليم إعلانات بحجز إداري على المنقولات، بعد انقضاء مهلة أسبوع لسداد المتأخرات وإيجار المسكن.

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