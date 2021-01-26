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أمير الحدود الشمالية يوجّه بعلاج الطفل "ماجد" في أحد المراكز المتقدمة

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أمير الحدود الشمالية يوجّه بعلاج الطفل "ماجد" في أحد المراكز المتقدمة أمير الحدود الشمالية يوجّه بعلاج الطفل "ماجد" في أحد المراكز المتقدمة
اطلع على حالته في جولة تفقدية.. 7 سنوات ويعاني ضموراً في الرأس

أمير الحدود الشمالية يوجّه بعلاج الطفل

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بعلاج الطفل ماجد بن مانع الشمري، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني ضموراً في الرأس، في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الحدود الشمالية، أن الأمير اطلع على حالة الطفل الصحية في أثناء جولته التفقدية في قرية قيصومة فيحان بمحافظة رفحاء، مشيراً إلى أن إجراءات علاج الطفل في أحد المراكز المتخصّصة والمناسبة للحالة بدأت.

يأتي ذلك عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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