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شاهد.. "الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة في بنجلاديش

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بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم

شاهد..

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتوزيع السلال الغذائية على (235) أسرة فقيرة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

ويأتي هذا المشروع بهدف نشر التكافل والتراحم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

وعبّر المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بهذه السلال التي تخفف عنهم المعاناة وصعوبة المعيشة، وثمّنوا مبادرة الندوة العالمية وجهودها المتواصلة ولهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا على عطائها المتواصل وبرها بالإنسانية في كل مكان.

شاهد..

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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