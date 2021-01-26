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"الشورى" يطالب "الصحة" بخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية

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"الشورى" يطالب "الصحة" بخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية "الشورى" يطالب "الصحة" بخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية
دعا إلى إقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص

طالب #مجلس_الشورى في -قرارٍ أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الوزارة، بالعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعّال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضدّ المخاطر الصحية.

وقال المجلس: على وزارة الصحة زيادة عدد أسرّة التنويم المخصّصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز؛ لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محدّدة.

وفي مستهل جلسته العادية السادسة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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