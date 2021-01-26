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يضم أكثر من 4 آلاف غرفة.. الصين تُشيد صرحًا هائلًا لاحتواء الوباء (صور)

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يضم أكثر من 4 آلاف غرفة.. الصين تُشيد صرحًا هائلًا لاحتواء الوباء (صور) يضم أكثر من 4 آلاف غرفة.. الصين تُشيد صرحًا هائلًا لاحتواء الوباء (صور)

مصراوي Masrawy

10:21 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:

أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بناء الصين لمنشأة صحية شمالي البلاد، تضم أكثر من 4 آلاف غرفة، مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ومخالطيهم.

ويقع الصرح الطبي في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة هوبي، البالغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين شخص، وفق الصور التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وبُنيت المنشأة في زمن قياسي، إذ كانت المنطقة عبارة عن أرض مستوية، قبل بدء عمليات البناء فيها يوم 10 يناير الجاري.

وأكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، جاهزية أكثر من 600 غرفة مع حلول يوم 19 يناير، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة أخرى في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه تم إرسال عمال ومواد بناء من جميع أنحاء البلاد للمساعدة في بناء المركز.

وتبلغ مساحة كل غرفة لشخص واحد فقط، 18 مترا مربعا، وتأتي مع أسرّة ومكتب ومكيف هواء وتلفزيون وخدمة "الواي فاي" اللاسلكية.

وتمكنت الصين إلى الحدّ من الانتشار المحلي لكوفيد 19، لكنها تكافح تفشيه هذا الشتاء في شمالها البارد، حيث أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وهوبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فسجل جيلين 7 وهوبي 5 فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

وإجمالًا، تبلغ حتى الآن الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير، وق "رويترز".

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