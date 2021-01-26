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العثور على جثث 5 إيرانيين جراء انهيار ثلجي على الحدود مع تركيا

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العثور على جثث 5 إيرانيين جراء انهيار ثلجي على الحدود مع تركيا العثور على جثث 5 إيرانيين جراء انهيار ثلجي على الحدود مع تركيا

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، العثور على جثث خمسة إيرانيين لقوا حتفهم جراء انهيار ثلجي على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله إنه سيجري نقل جثثهم إلى البلاد بعد إجراء التنسيقات المعتادة.

وأضاف أن فريقا من الهلال الأحمر الإيراني دخل إلى مكان الحادث، وتعاون مع القوات التركية للبحث عن الأشخاص الخمسة الذي فُقدوا بعد انهيار ثلجي.

وحث المتحدث المواطنين على الامتناع عن عبور الحدود بشكل غير قانوني، وألا يعرضوا حياتهم للخطر.

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