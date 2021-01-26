نظام موحد للسجلات الطبية بمستشفيات "التأمين الشامل" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من عمل نظام موحد للسجلات الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة، لضمان جودة الملف الطبي للمريض.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه جرى الانتهاء من استحداث نماذج السجلات الطبية بالمستشفيات التابعة لها ببورسعيد، وفقًا للنماذج التي جرى توحيدها للعمل بها داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرة إلى أن السجلات الطبية تعد بمثابة البوابة لإدارة حالة المرضى الصحية، وتشمل معلومات عن التاريخ الطبي للمريض والشكاوى مثل الحساسية تجاه بعض الأدوية، بالإضافة إلى حفظ ملاحظات زيارات المريض للأطباء ونتائج الفحوصات المعملية والطبية والإجراءات العلاجية.

وأكدت أنه يجري تحديث السجلات الطبية وتنظيمها وحفظها داخل المنشآت الصحية المعالجة للمريض في كل مرة يزور فيها المريض الطبيب أو يجري فحص معملي أو أشعة.