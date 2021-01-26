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مصرع فتاة صدمتها سيارة في الشرقية

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مصرع فتاة صدمتها سيارة في الشرقية مصرع فتاة صدمتها سيارة في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:23 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق السريع "أبو حماد– العباسة" بالشرقية، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "أبو حماد– العباسة"، ما أسفر عن مصرع "سماح.ا.م" 18 عامًا، من قرية "العراقي" بأبو حماد.

وتبين أن سيارة مسرعة صدمت الفتاة أثناء عبورها الطريق، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار فور وقوع الحادث، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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