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انفوجرافيك| "الزراعة": بحوث الصحراء أنشأ 11 محطة لتحلية المياه و500 بئر خلال 2020

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انفوجرافيك| "الزراعة": بحوث الصحراء أنشأ 11 محطة لتحلية المياه و500 بئر خلال 2020 انفوجرافيك| "الزراعة": بحوث الصحراء أنشأ 11 محطة لتحلية المياه و500 بئر خلال 2020

مصراوي Masrawy

10:07 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح دور مركز بحوث الصحراء، فى تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المجتمعات المحيطة خلال عام 2020.

ووفقا للانفوجرافيك فإنه في مجال خدمة المجتمعات المحلية الصحراوية، تم تنفيذ 420 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1600 مزارع ومهندس زراعي في المناطق الصحراوية، فضلا عن 800 حقل إرشادي نموذجي مجاني لمحاصيل الشعير، القمح، الأرز فى الوادي الجديد ومطروح وسيوة استفاد منها 4800 اسرة بإجمالي 24000 فرد.

ووزع المركز على مدار 2020 حوالي 150 ألف شتلة من الزيتون واللوز والمورينجا تم توزيعها على 2000 فرد من مزارعي مطروح، الطور، الشيخ زويد بالمجان.

وفيما يتعلق بمجال البحوث، نفذ باحثو المركز حوالي، 500 بحث لخدمة المحافظات الحدودية، وتمثل عائد انشطة المركز على النشاط الزراعى والمشروعات التنموية الكبرى، خلال عام 2020 في إنشاء 11 محطة تحلية فى مناطق الساحل الشمالى الغربي, الشلاتين, رأس سدر, المعرة بطاقة 950 م3/ يوم تعمل بالطاقة الشمسية، علما بأنه لأول مرة فى يتم تصنيع أغشية تحلية المياه محلياً.

وخلال عام أنشأ مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 500 بئر لحصاد وتخزين مياه الأمطار فى مناطق الزراعة بمطروح لتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلى وسقاية الحيوانات، كذلك ساهم المركز في إعداد الدراسات لمساحة إجمالية 1.9 مليون فدان، حول أعمال تصنيف الأراضي ومدى صلاحيتها للزراعة واقتراح التراكيب المحصولية لها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

ونفذ المركز 50 قافلة بيطرية مجانية لعلاج الابل والأغنام والماعز المتأقلمة للظروف البيئية الصحراوية الهشة، كما استفاد من خدمات التلقيح الاصطناعي للابل حوالي 120 مربى ابل بالساحل الشمالى الغربى مما ساهم فى زيادة انتاجيتها من اللحوم والألبان.​

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