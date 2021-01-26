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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

09:58 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة بمدخل العاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ بانقلاب سيارة بمدخل مدينة العاشر من رمضان أمام قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار رفع آثار الحادث.

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