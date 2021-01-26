"أسترازينيكا" توضح حقيقة "انخفاض فعالية لقاحها" المُضاد لفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

ردّت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، الثلاثاء، على تقارير إعلامية ألمانية أفادت باحتمالية عدم الموافقة على استخدام لقاحها المُضاد لفيروس كورونا لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظرا لعدم فعاليته مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ووصفت "أسترازينكا"، في رد مكتوب أوردته قناة "سكا نيوز عربية"، تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها "غير صحيحة تمامًا".

وأضافت أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية، وفق "رويترز".

جاء ذلك ردًا على تقريرين لصحيفتي "هاندلسبلات" و"بيلد" الألمانيتان تناولا فعالية لقاح الشركة البريطانية للأدوية بأنها محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وتقل عن 10 بالمائة.

وقالت صحيفة "بيلد" في نسختها على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولين الألمان قلقين من احتمالية عدم حصول اللقاح على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

كانت "أسترازينيكا" انضمت إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لكوفيد 19 والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد" البريطانية، في نوفمبر الماضي.

وذكرت "أسترازينيكا" حينها في بيان، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 70 بالمائة للوقاية من المرض.

وتعد هذه النسبة أقل من لقاحي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95 بالمائة، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك في"، والتي قالت إنها تصل إلى 92 بالمائة.

بيد أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض، بحسب "سكاي نيوز عربية".

والمُميز في لقاح "أسترازينيكا" أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

أما لقاح "فايزر- بيونتيك" فيحتاج إلى تخزينه عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، في حين يُمكن حفظ لقاح "موديرنا" في درجات حرارة تناسب الثلاجات العادية، أي بين 2 و8 درجات.