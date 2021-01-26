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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100 مليون

مصراوي Masrawy

09:41 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 100 مليون حتى صباح الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 99 مليونا و706 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 55 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و139 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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