بكسر في الجمجمة.. مصرع شاب في حادث مروري بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثر بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ إثر تعرضه لحادث مروري، بجرجا في محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى خاص، بوصول "فاضل. ع" 23 عامًا عامل ويقيم بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي عقب وصوله.

وأفاد والده أنه أثناء قيادة نجله دراجة بخارية أعلى كوبري "جرجا- دار السلام" دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.