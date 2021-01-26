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بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق لـ "قطع أشجار الليث"

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بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق فيديو لـ "قطع أشجار الليث" بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق لـ "قطع أشجار الليث"
فيما توعّدت "البيئة" الفاعل بالملاحقة والغرامة تجاوباً مع ما نشرته "سبق"

بعد التشكيك في الصور المتداولة.. مواطن يوثّق فيديو لـ

وثّق مواطن حادثة قطع أشجار القفَل بالليث، عقب التشكيك في مصداقية الصور المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الفيديو عدداً من الأشجار وهي ملقاة على الأرض بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين في منطقة تُسمى "البوانة" الواقعة على بُعد 70 كلم شرقي محافظة الليث.

وأكّد موثّق الفيديو الذي خصّ به "سبق"، أن الأشجار التي تعرّضت للقطع تتجاوز 38 شجرة من نوع "القفَل" دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى ذلك الفعل، مطالباً الجهات المختصّة بالوقوف على الموقع.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد توعدت قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ نظير إقدامه على قطع أكثر من 38 شجرة من نوع "القفل"، شرقي الليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: "‏رحلة تنزه لمواطن تكشف كارثة ارتُكبت في حق البيئة بالليث"؛ حيث وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تَمَثّلت في وجود عددٍ من أشجار "القفل" تجاوز 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرّضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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