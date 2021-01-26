حملة اليوم الواحد.. تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة والصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4980 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2032 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 228 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط التراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .