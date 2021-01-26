بعدما أثير عن انخفاض فعاليته.. "أسترازينيكا" توضح الحقيقة حول لقاحها

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واجهت تقارير حول احتمالية عدم الموافقة على استخدامه بالاتحاد الأوروبي

كذّبت شركة "أسترازينيكا"، الثلاثاء، التقارير الإعلامية الألمانية، التي أشارت إلى أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لعدم فعاليته مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

ووصفت "أسترازينيكا" في رد مكتوب، تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن، بأنها "غير صحيحة تمامًا".

وأضافت أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح؛ مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية، حسب ما نقلته "رويترز".

وجاء رد "أسترازينيكا" على تقريرين لصحيفتي "هاندلسبلات" و"بيلد" الألمانيتان تناولا فعالية لقاحها؛ بأنها محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

ونشرت صحيفة "بيلد" في نسختها على الإنترنت، أن المسؤولين الألمان قلقون من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وانضمت "أسترازينيكا" إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، في نوفمبر الماضي.

وذكرت "أسترازينيكا" وقتها في بيان، أن اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وتعد هذه النسبة أقل من لقاحي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95%، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك 5"، والتي قالت إنها تصل إلى 92%.

غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصًا أصيبوا بالمرض.

وما يميز لقاح "أسترازينيكا" أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين؛ مما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين؛ إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

يشار إلى أن لقاح "فايزر- بيونتيك" يحتاج إلى تخزينه عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية؛ في حين أن لقاح "موديرنا" يمكن حفظه في درجات حرارة تناسب الثلاجات العادية، أي بين 2 و8 درجات.شركة أسترازينيكا