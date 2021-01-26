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عواقب خطيرة لقلة النوم الليلي.. هنا نتائج تجربة "أوهايو" على 30 ألف رياضي

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عواقب خطيرة لقلة النوم الليلي.. هنا نتائج تجربة "أوهايو" على 30 ألف رياضي عواقب خطيرة لقلة النوم الليلي.. هنا نتائج تجربة "أوهايو" على 30 ألف رياضي
الجامعة الأمريكية: خبراء حللوا بيانات تطور حالتهم الصحية.. وهذا ما توصلوا له

عواقب خطيرة لقلة النوم الليلي.. هنا نتائج تجربة

أظهرت نتائج التجارب التي أجراها علماء جامعة أوهايو الأمريكية، أن لقلة النوم عواقب سلبية خطيرة على الصحة.

ويفيد موقع الجامعة الرسمي، بأن عدد المشتركين في التجارب زاد عن 30 ألف رياضي. وقد حلل الخبراء بيانات عن تطور حالتهم الصحية. واتضح للباحثين أن معظم الرياضيين اشتكوا من الدوخة، وعدم تحمل الضوء الساطع، وزيادة التعب والصداع النصفي.

ووفقًا للباحثين؛ فإن هذه الأعراض النموذجية تظهر بعد الإصابة الجمجمية المخية؛ ولكن المشتركين في التجارب لم يسبق لأي منهم أن تعرض لمثل هذه الإصابة. وقد توصل الباحثون من خلال هذه الدراسة، إلى استنتاج يفيد بأن الخطر يكمن في قلة النوم الليلي بصورة دورية منتظمة.

ويشير الباحثون، إلى أنه إلى جانب التوتر النفسي -الذي يعاني منه الناس- يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. بالإضافة إلى هذا، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى فقدان التركيز.

ووفق " اليوم" يذكر أن الدكتورة إيرينا زافالكو أخصائية علم النوم في مركز كازاريان الروسي لطب الصرع والأعصاب، سَبَق أن أعلنت أن الأرق وقلة النوم وسوء النوم؛ تؤثر سلبًا في منظومة مناعة الجسم؛ مما يجعل الإنسان ضعيفًا أمام الأمراض المعدية.

كما أن مشكلات النوم تؤدي إلى اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية وعملية التمثيل الغذائي؛ مما يسبب زيادة الوزن والسمنة. كما أن قلة النوم تسبب عدم استقرار الحالة النفسية على المدى القصير؛ حيث ينخفض الاهتمام ويتدهور الانتباه ويسوء المزاج. وأما على المدى الطويل فيزداد خطر القلق والاكتئاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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