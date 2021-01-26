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بايدن يمدد قرار منع دخول المسافرين من عدة دول إلى أمريكا

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بايدن يمدد قرار منع دخول المسافرين من عدة دول إلى أمريكا بايدن يمدد قرار منع دخول المسافرين من عدة دول إلى أمريكا
جاء ذلك مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوى

بايدن يمدد قرار منع دخول المسافرين من عدة دول إلى أمريكا

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الاثنين أمرًا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين، الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة، من دخول الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم السبت.

ومدّد بايدن كذلك فرض حظر دخولٍ، من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل، وبريطانيا، وأيرلندا، و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد قد ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي، على أن يسري الإلغاء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوى (من )؛ فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود عن السفر الدولي".

ويأتي ذلك بينما تسري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تُلزم جميع المسافرين الدوليين جوًّا من سن عامين فأكثر، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من كوفيد-19 من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية قد حثت مجددًا المواطنين الأمريكيين أمس الاثنين، على "معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة".

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من تفشي وباء كورونا؛ حيث حصد فيها الفيروس حياة 423 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء حوالى 25.3 مليون حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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