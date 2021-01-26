"سامسونج" تسعى لتطوير جيل جديد من معالجات الهواتف الذكية

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لتعزيز موقعها بالسوق الأمريكي في ظل العقوبات على الشركات الصينية

تسعى شركة سامسونج لتطوير جيل جديد من معالجات الهواتف الذكية، بحسب ما ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة.

وتبعاً للمعلومات المتوافرة، فإن "سامسونج" تدرس حاليا فكرة بناء مصنع جديد لمعالجات الهواتف في الولايات المتحدة، سعياً منها لتعزيز مواقعها في سوق المعالجات هناك، واجتذاب عملاء وشركات أمريكية جديدة للتعاون معها.

وتتضمن خطة "سامسونج"، تبعاً لموقع بلومبرغ، بناء المصنع الجديد في أوستن بولاية تكساس، حيث تخطط لإنفاق نحو 10 مليارات دولار لتمويل المشروع.

ومن المفترض تبعاً للتسريبات، بحسب "روسيا اليوم"، أن تبدأ "سامسونج" بتركيب المعدات في مصنعها الجديد العام المقبل؛ لتبدأ عام 2023 بتصنيع معالجات من جيل جديد كلياً، مطوّرة بتقنية (3 نانومترات).

ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تساعد "سامسونج" على اكتساب زبائن وشركات أمريكية جديدة في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل العقوبات المفروضة على بعض الشركات الصينية المصنعة للإلكترونيات.

وتعليقا على هذه الأخبار والتسريبات، أشارت "سامسونج" لوكالة بلومبرغ، إلى أنها لم تتخذ القرار النهائي حول الموضوع بعد.