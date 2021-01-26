أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

Print
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق "الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق
سماء غائمة جزئياً على جنوب وغرب وشمال المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40 - 15كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

شبكة عيون الإخبارية