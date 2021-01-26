الصحة البرازيلية: تسجيل 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بكورونا

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مصراوي Masrawy

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26816، ليصل العدد الإجمالي إلى 8871393 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 627 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217664 شخصا.

جدير بالذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا كبيرا في نهاية الأسبوع، نظرا لأسباب بيروقراطية وتراجع عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.