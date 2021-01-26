أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم

Print
توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم
دفء في النهار وبرودة ليلاً مع تقلبات جوية

توقعات خبير الطقس

توقّع خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ ارتفاعاً في الحرارة؛ وأن يبلغ الذروة الجمعة 1442/6/16هـ، وقال إن هذا يجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل.

وأضاف "الحصيني"؛ "نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ، في الرياض، الفارق نحو ست درجات مئوية.

وتابع خبير الطقس القول، "بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط ثم المملكة، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ، دافئة نهاراً باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاضٌ في الحرارة من السبت 1442/6/17هـ".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

شبكة عيون الإخبارية