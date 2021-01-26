أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية

Print
كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية
ألمانيا: إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" من الفيروس

كورونا.. المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة و354 حالة بكوريا الجنوبية

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و659 حالة وفاة.

وبينت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و771740، فيما بلغ عدد الوفيات 150273.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,875، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,371.

ألمانيا:

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميًّا.

وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.

وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.

يذكر أن بريطانيا سجلت في ديسمبر الماضي سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتقل بوتائر أسرع، لكنها ليست أكثر شدة من فيروس كورونا العادي. وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا وفرض قيود على السفر من وإلى المملكة المتحدة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

تسجيل 864 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة في الاردن

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 260 تحليل "PCR" لفيروس كورونا الجمعة

"أسترازينيكا".. فيتنام تعتمد أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا

"أسترازينيكا".. فيتنام تعتمد أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية