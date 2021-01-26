"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

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سماء غائمة جزئياً على جنوب وغرب وشمال المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40 - 15كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد