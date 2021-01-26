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نيوزيلندا والصين توقعان على رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة

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نيوزيلندا والصين توقعان على رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة نيوزيلندا والصين توقعان على رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة

مصراوي Masrawy

07:10 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

ولنجتون - (د ب أ):
وقعت نيوزيلندا والصين على رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقال وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي داميان أوكونور في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتفاقية التي تم رفع مستواها ستعمل على "تحديث" الاتفاقية الحالية وتضمن أنها ستظل صالحة لذات الغرض لعقد آخر.

وأضاف أوكونور أن علاقة نيوزيلندا بالصين واحدة من أهم العلاقات لبلاده. وقال "إن توقيع هذه الاتفاقية اليوم مبني على الفوائد الكبيرة التي تمتعت بها كلا الدولتين نتيجة لاتفاقنا الحالي".

وأوضح أوكونور أن القواعد الجديدة في الاتفاقية ستجعل التصدير إلى الصين أسهل وتقلل تكاليف الامتثال لصادرات نيوزيلندا.

كما ستُدخل الاعتبارات البيئية وتتيح وصول 99 % من تجارة الأخشاب والورق النيوزيلندية التي تبلغ قيمتها مليار دولار إلى الصين بدون رسوم جمركية.

وبموجب رفع مستوى الاتفاقية، ستكون جميع صادرات الألبان النيوزيلندية إلى الصين معفاة من الرسوم الجمركية بحلول عام 2024.

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